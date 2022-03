"Donnarumma foi honesto. Se tivesse ficado no relvado depois do contacto..."

Buffon, histórico guarda-redes italiano, sai em defesa do guardião do PSG.

Donnarumma vive um momento delicado no PSG, depois do erro monumental que originou o primeiro golo do Real Madrid na segunda mão dos oitavos de final da Champions. Gigi Buffon, histórico guardião italiano, saiu em defesa do compatriota.

"Erros como o dele são úteis, fazem parte do crescimento. Tenho a certeza que não terá repercussões negativas, ele já mostrou que tem a força necessária para conseguir superar momentos igualmente delicados. É muito sólido e estruturado para ser condicionado por tudo isso. É um dos melhores do mundo, entre os três primeiros melhores, com Courtois e Neuer", afirmou o atual guarda-redes do Parma ao jornal "Corriere dello Sport".

Buffon considera mesmo que Donnarumma, eleito o melhor jogador do último Europeu, até foi "honesto" no lance. "Se tivesse ficado no relvado depois do contacto, talvez tivesse conseguido algo. Ele foi honesto, levantou-se de imediato e deu um sinal claro ao árbitro: contacto irrelevante", observou. "As polémicas são normais. A decisão de ir para o PSG foi impopular, mas é preciso respeitar. O problema não são os franceses que desfrutam do erro, são os italianos que não esperavam outra coisa", atirou Buffon, atualmente com 44 anos.