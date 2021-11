Donnarumma eleito o melhor guarda-redes de 2021

Italiano, melhor jogador do último Campeonato da Europa, bateu a concorrência de outros nove guardiões

Gianluigi Donnarumma venceu o prémio Lev Yashin, que distingue o melhor guarda-redes do ano.

O italiano, que já tinha conquistado o prémio de melhor jogador do último Europeu, foi premiado pelos desempenhos com a camisola do AC Milan, do PSG e da seleção transalpina.

Ederson, Oblak, Manuel Neuer ou o campeão europeu em título Édouard Mendy eram alguns dos concorrentes do atual jogador parisiense.