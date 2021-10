Donnarumma destratado em Milão: "Monte de merda, nunca serás bem-vindo"

"Donnarumma, seu monte de merda, nunca mais serás bem-vindo em Milão", lê-se na mensagem assinada por elementos da claque mais fervorosa do Milan

Elementos afetos à claque mais fervorosa do Milan colocaram uma tarja de contestação ao jovem guardião transalpino numa ponte da cidade italiana

Donnarumma estará, poucos meses após sair do Milan, sob forte contestação por recusar renovar contrato, prestes a regressar a San Siro, para disputar as "meias" da Liga das Nações entre Itália e Espanha, pelo que alguns adeptos radicais milaneses expressaram ao guarda-redes que a presença dele não é desejada.

Esta terça-feira, e pese o pedido do 'Donna' para que não fosse destratado por voltar a pisar solo italiano e durante o próprio jogo de seleções no reduto do Milan, foi colocada uma enorme tarja de contestação ao guardião numa ponte da cidade.

"Donnarumma, seu monte de merda, nunca mais serás bem-vindo em Milão", pode ler-se na mensagem exposta em letras de grande dimensão, que foi assinada por elementos afetos à claque mais fervorosa do Milan.

Após mais de uma década de ligação ao clube italiano, o internacional Donnarumma, 22 anos, campeão da Europa pela seleção de Itália, entretanto, decidiu pôr um ponto final nela e rumar ao Paris Saint-Germain no último defeso.