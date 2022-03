Domingos Duarte é expulso e Granada empata sem golos na receção ao Cádiz

O central português foi expulso na sequência de um lance aos 34 minutos, ao tentar impedir o avançado Alvaro Negredo de ficar isolado

Domingos Duarte foi expulso na equipa do Granada, que recebeu e empatou sem golos frente ao Cadiz, na 26.ª jornada da Liga espanhola.

O central português foi expulso na sequência de um lance aos 34 minutos, ao tentar impedir o avançado Alvaro Negredo de ficar isolado em direção à baliza defendida pelo seu compatriota Luís Maximiliano, acabando por derrubar o internacional espanhol e ver o cartão vermelho direto.

Em inferioridade numérica, o Granada acabou por adotar uma postura mais defensiva e salvaguardar um ponto, apesar do Cadiz ter tido mais posse de bola e ter procurado chegar ao golo.

Com este empate, a equipa dos portugueses Domingos Duarte e Luís Maximiano segue em 17º lugar, com 25 pontos, o Cadiz é 18º, primeiro abaixo da "linha de água", com 21, enquanto o Real Madrid lidera o campeonato, com 60, seguido do Sevilha, com 54, do Bétis, com 46, e do FC Barcelona, com 45 (menos um jogo).