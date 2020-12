Domenech sai da sombra e abraça o Nantes

Técnico não dirigia uma equipa desde 2010 quando comandou a França num Mundial cheio de polémica

Raymond Domenech assinou por seis meses com o Nantes, 16.º classificado na Ligue 1. O anterior técnico, Christian Gourcouff, tinha sido demitido no passado dia 8 de dezembro, tendo, desde então, sido encontrada uma solução interina, no caso Patrick Collot.

Domenech não estava no ativo desde 2010, quando liderou a França no Mundial da África do Sul, competição que terminou com a eliminação dos gauleses na fase de grupos e no meio de muita polémica com conflitos entre jogadores e selecionador.

Mais, Domenech volta a treinar um clube 27 anos depois. Foi em 1993 que deixou o Lyon, clube que começou a treinar em 1989, antes de iniciar o percurso pela seleção: passou pela equipa olímpica, pelos sub-21 e depois pelos AA.