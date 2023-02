Dois treinadores apontados ao banco do PSG e um deles surpreende

Três derrotas seguidas deixaram Christophe Galtier fragilizado.

Christophe Galtier vive o período mais conturbado desde que assumiu o comando do PSG, onde foi oficializado em julho passado. Três derrotas consecutivas, com a queda na Taça de França e derrota (0-1) com o Bayern para a Champions incluídas, fragilizaram a posição do técnico francês.

De acordo com o jornal Le Parisien, os acionistas do clube estão descontentes com o atual momento e uma eventual derrota frente ao Lille, no próximo domingo, para o campeonato, pode ser a gota de água que origine a saída de Galtier.

São, inclusive, apontados já alguns nomes tendo em vista uma possível sucessão. Desde logo Zidane. O antigo treinador do Real Madrid há muito que é apontado ao cargo em Paris e a renovação de Deschamps com a federação francesa afastou-o do cargo de selecionador, que chegou a parecer encaminhado.

Depois, um nome surpreendente: Thomas Tuchel. O alemão está livre no mercado após deixar o Chelsea no decorrer desta época e bem fresca na memória está a saída do PSG em 2020. Manterá, pelo que se entende, admiradores no seio do clube parisiense.