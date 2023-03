Uros Racic e Marko Grujic chamados para os duelos com Lituânia e Montenegro

A Sérvia vai começar o apuramento para o próximo Europeu e há dois jogadores da Liga Bwin convocados.

Uros Racic, do Braga, e Marko Grujic, do FC Porto, fazem parte da lista de convocados da Sérvia, que mede forças com Lituânia, em casa, e Montenegro, fora.

Recorde-se que Mihailo Ristic, lateral do Benfica, está lesionado e não entrou nas contas do selecionador Dragan Stojkovic.