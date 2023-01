Dois nomes na porta de saída do Atlético de Madrid, um deles ex-FC Porto

Enquanto o empréstimo de Saúl Níguez ao Valência está dependente da uma eventual redução salarial por parte do médio, a transferência de Felipe para o Nottingham Forest parece mais estar mais próxima de se realizar.

A um dia do fecho do mercado de inverno, o jornal espanho Marca avança que o Atlético de Madrid tem dois nomes na porta de saída: o antigo central do FC Porto Felipe e o médio Saúl Níguez.

No caso do central brasileiro, cujo contrato expira no final da temporada, o jornal assegura que Felipe está prestes a aceitar a proposta proveniente do Nottingham Forest, da Premier League, o que deverá permitir a chegada imediata do central turco Çaglar Soyuncu, do Leicester, que já tem acordo para reforçar os colchoneros no próximo verão.

Quanto ao médio espanhol, o Valência terá demonstrado interesse em recebê-lo por empréstimo até ao final da época, mas o negócio está dependente da disponiblidade de Níguez em reduzir o seu salário, fixado em cerca de oito milhões de euros anuais, valor fora das possibilidades do emblema che.

Felipe, de 33 anos, soma apenas quatro partidas disputadas esta temporada, ao passo que Saúl Níguez marcou um golo em 22 jogos.

Leia também Internacional Monza ganhou à Juventus e jogadores não esqueceram promessa de Berlusconi Durante a festa de Natal da equipa, Silvio Berlusconi prometeu que levava "um autocarro cheio de prostitutas para o balneário" caso o Monza vencesse o Milan ou a Juventus.