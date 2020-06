Dois Mundiais em 2022? É esse o plano da FIFA, garante a Marca

Além do campeonato do Mundo do Catar, está também agendado para 2022 o renovado Mundial de clubes.

E se 2022 for um ano com dois Mundiais de futebol? De acordo com o jornal Marca, é essa a ideia que está na forja da FIFA, que pretende juntar ao campeonato do Mundo do Catar a primeira edição do renovado Mundial de clubes.

O organismo que tutela o futebol mundial acredita que a normalidade só será reposta e, 2022/23 e o plano passa por manter o Mundial de seleções entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, adiando o Mundial de clubes - inicialmente previsto para 2021 -, para junho e julho desse ano, sendo disputado no espaço de três semanas.

Idealizada pela FIFA, a prova terá a China como sede, será jogada por 24 clubes e os prémios monetários poderão variar entre os 20 milhões de euros, apenas pela participação, e os 100 milhões, destinados ao vencedor da competição. A Marca explica que o principal motivo para o reagendamento do "novo" Mundial de clubes prende-se com o adiamento do Europeu para o verão de 2021.

Assim, é provável que 2022 seja um ano preenchido no que toca ao futebol internacional, tanto a nível clubístico como a nível de seleções. À falta de confirmações oficiais, este parece ser o planto traçado pela cúpula do desporto rei.