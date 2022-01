Dois meses de paragem confirmados para Ansu Fati

Ansu Fati, avançado do Barcelona, sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda na derrota do Barcelona diante do Athletic Bilbau (3-2), nos oitavos de final da Taça do Rei e vai ficar fora das opções blaugrana durante cerca de dois meses

O jovem de 19 anos optou por não ser operado à lesão, o que em cenários similares tais como os que afetaram Rodrygo e Dani Carvajal, do Real Madrid, no ano passado, significou uma paragem de cerca de 60 dias.

Com prognóstico traçado, a decisão de Ansu Fati adveio de casos como o de Ousmane Dembelé em 2017, que foi operado a uma lesão parecida e enfrentou um período de recuperação superior aos três meses, um cenário que Fati não pretende atravessar, de forma ainda poder vir a dar o contributo aos blaugrana na atual temporada.