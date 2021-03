"Dois jogos no banco e Seedorf queixou-se. Disse-lhe: 'Prepara-te, vem aí a terceira'"

Massimiliano Allegri recordou episódio caricato com o histórico internacional holandês.

Antes de guiar a Juventus a vários títulos ao longo da última década, Massimiliano Allegri conduziu o Milan à conquista do último campeonato da história do clube italiano. Ao leme de uma equipa que contava com nomes como Thiago Silva ou Zlatan Ibrahimovic, o técnico recordou agora um episódio caricato com outro nome de peso: Clarence Seedorf.

"Houve uma altura em que o deixei no banco duas vezes seguidas, queixou-se que nunca lhe tinha acontecido e eu disse-lhe: 'Prepara-te, que no domingo chega a terceira'", contou Allegri, em entrevista à Sky Sport Italia, em que também elegeu aqueles que considera os melhores avançados do planeta:

"Benzema, Lewandowski e Ibrahimovic, que há dez anos ficou convencido de que realmente era um ponta de lança puro, Higuaín, com uma técnica incrível, Haaland... Quanto a Benzema, já são dez anos no Real Madrid, disseram mil vezes que tinha de sair, mas continua a jogar e bem", afirmou o treinador transalpino, já depois de elogiar Cristiano Ronaldo e Leo Messi.