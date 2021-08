Dois jogos, duas vitórias na Serie A: Roma de José Mourinho goleia Salernitana

Romanos visitaram e golearam o Salernitana por 4-0.

A Roma de José Mourinho continua em grande na Serie A. Depois do triunfo por 3-1 sobre a Fiorentina na primeira jornada, os romanos visitaram e golearam este domingo o Salernitana, por 4-0, em jogo da segunda jornada da Liga italiana.

O resultado foi construído na segunda parte. Pellegrini, aos 48 minutos, abriu as contas, tendo Veretout, aos 52', Abraham, aos 69', e novamente Pellegrini, aos 79', completado o marcador.

Com seis pontos, a Roma de Mourinho divide assim a liderança do principal campeonato do futebol italiano com Lázio, Inter, Milan e Nápoles.