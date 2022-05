Notícia em Inglaterra: dois jogadores do Manchester United agridem-se no treino

Incidente foi noticiado pelo jornal "The Sun". Ralf Rangnick ordenou o término antecipado da sessão.

O ambiente no seio do plantel do Manchester United, já fragilizado com a derrota pesada na visita ao Brighton, azedou por completo na quinta-feira. Segundo o "The Sun", dois jogadores dos red devils envolveram-se à pancada no treino.

As identidades dos futebolistas, que trocaram agressões físicas e verbais, sendo separados após alguns segundos, não foram reveladas pelo jornal inglês. Os restantes jogadores ficaram "chocados" com o sucedido em Carrington.

A violência entre os dois jogadores originou, por ordem de Ralf Rangnick, o término antecipado do treino do Manchester United de preparação para o embate com o Crystal Palace, agendado para 22 de maio, na última ronda da Premier League.