Dois jogadores detidos por apostas ilegais e manipulação de jogos em Espanha

Grupo criminoso agia em jogos da terceira divisão. Operação Moneybet levou a quatro detenções e um total de 34 investigados. Lucros superam o milhão de euros e implicam 100 mil apostas

A polícia espanhola (Guardia Civil) desarticulou um grupo criminoso de apostas ilegais em jogos da terceira divisão. Quatro pessoas foram detidas e 34 estão a ser investigadas, das quais seis são jogadores.

A "Operação Moneybet" levou à detenção, em Cádiz, de dois dos responsáveis pela manipulação de jogos (um antigo jogador e um treinador, atualmente tipsters de apostas) e de dois jogadores (um guarda-redes e um defesa do Conil CF).

Foram apreendidos quase 17 mil euros em dinheiro, várias contas de criptomoedas e documentação relacionada com as apostas, além de material informático e telemóveis.

A organização criminosa, suspeita-se, poderá ter lucrado um milhão de euros em apostas, estimando-se em cerca de 30 mil o número de pessoas que se viram afetadas em apostas legais.

A investigação arrancou há um ano e por denúncia do clube Conil CF, ao ver que na disputa da fase de subida coisas estranhas estavam a acontecer, não condizentes com as prestações no resto da época. Em 2021/22, estarão em causa 100 mil apostas. As casas de apostas acharam estranho que, de repente, na segunda fase da temporada as apostas do Conil CF ascendiam várias vezes aos 300 euros.