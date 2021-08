Dois jogadores da Liga Bwin entre os convocados da Nigéria

Zaidu (FC Porto) e Chidozie (Boavista) foram chamados por Gernot Rohr.

A Nigéria revelou esta quinta-feira a lista de convocados para os jogos com Libéria e Cabo Verde, referentes à qualificação para o Mundial'2022 e agendados para os dias 3 e 7 de setembro, respetivamente.

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, e Chidozie, central do Boavista, foram chamados por Gernot Rohr, que divulgou um lote de 23 eleitos, acrescido de uma lista de sete reservas, para precaver o possível "não" de alguns clubes à libertação de jogadores para os compromissos da seleção, face a restrições relacionados com o contexto pandémico.