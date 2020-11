Dois jogadores da I Liga nos convocados do Equador

Seleção do Equador anunciou convocados para enfrentar Bolívia e Colômbia na qualificação para o Mundial'2022

O técnico da seleção equatoriana de futebol, Gustavo Alfaro, voltou a convocar os extremos Gonzalo Plata, Sporting, e Leonardo Campana, do Famalicão, para dois jogos da qualificação sul-americana para o Mundial do Catar, em 2022. No total, o treinador selecionou 29 jogadores para os jogos contra a Bolívia e a Colômbia, nos dias 12 e 17, respetivamente.

A equipa do Equador vem de uma vitória relevante sobre o Uruguai, por 4-2 - na ocasião, Gonzalo Plata, 20 anos, marcou o último golo dos equatorianos. Pelos leões, esta época, o avançado ainda não balançou as redes, mas vem sendo utilizado com regularidade por Rúben Amorim. No total, participou em cinco jogos, incluindo o último, quando entrou no decorrer do segundo tempo da vitória sobre o Guimarães.

Leonardo Campana, por sua vez, entrou no final do jogo contra o Uruguai, aos 40 minutos do segundo tempo, e não teve a mesma sorte. Emprestado pelo Wolverhampton, o jogador de 20 anos chegou nesta época a Portugal e ainda não conseguiu marcar golos pelo Famalicão nem se firmar na equipa.

O Equador ocupa atualmente a quinta posição com três pontos em duas partidas - perdeu na estreia para a Argentina. A fim de manter a recuperação e entrar no grupo dos qualificados, o treinador argentino Gustavo Alfaro manteve a mesma base da seleção que venceu os uruguaios em 13 de outubro. "La Tricolor" visitará a Bolívia no 12 de novembro e cinco dias depois receberá a Colômbia, e Quito.

Confira a lista dos 29 convocados

Guarda-redes: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield, Argentina), Pedro Ortiz (Emelec) e Hernán Galíndez (Universidad Católica).

Centrais: Robert Arboleda (São Paulo, Brasil), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, EUA), Beder Ciacedo (Independiente del Valles), Pervis Estupiñán (Villarreal, Espanha), Erick Ferigra (Torino, Italia), Diego Palacio (Los Angeles, EUA), Pedro Perlaza (Liga de Quito), Mario Pineida (Barcelona), Félix Torres (Santos, México), Ángelo Preciado (Independiente) e Moíses Corozo (Liga de Quito).

Médios: Moisés Caicedo (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Carlos Gruezo (Augbursgo, Alemanha), Adolfo Muñoz (Liga de Quito), José Cifuentes (Los Angeles FC, EUA), Renato Ibarra (Atlas, México), Jhegson Méndez (Orlando City, EUA), Junior Sornoza (Liga de Quito) e Joao Rojas (Emelec).

Avançados: Énner Valencia (Fenerbahce, Turquia), Angel Mena (León, México), Leonardo Campana (Famalicão, Portugal), Gonzalo Plata (Sporting, Portugal) , Michael Estrada (Toluca, México) e Jhojan Julio (Liga de Quito).