Dois internacionais belgas estão na agenda do Antuérpia

De acordo com a Imprensa belga, o Antuérpia pretende assegurar as contratações de Dries Mertens e Toby Alderweireld

O Antuérpia terminou a última edição da Liga belga em quarto lugar mas está decidido em melhorar essa classificação em 2022/23.

Com esse objetivo em mente, o clube já assegurou a contratação de Vincent Janssen, mas segundo o jornal HLN, há mais dois nomes bem conhecidos na agenda, ambos internacionais belgas.

São eles Dries Mertens, extremo de 35 anos que está em final de contrato com o Nápoles e que também já despertou a atenção da Roma e Toby Alderweireld, central de 33 anos que rumou esta época ao Al Duhail, do Catar, após uma passagem de seis épocas no Tottenham.