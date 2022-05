Dois golos nos minutos finais empata Villarreal-Sevilha

Villarreal e Sevilha empatam com golos ao cair do pano

Villarreal e Sevilha empataram 1-1, com dois golos marcados nos minutos finais do jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola, cujo resultado frustrou os objetivos imediatos das duas equipas.

A equipa anfitriã parecia ter ficado com uma preciosa vitória no bolso quando o médio argentino Giovani Lo Celso inaugurou o marcador, aos 86 minutos, mas o Sevilha encontrou forças para empatar, aos 90+6, pelo defesa francês Jules Koundé, que antes tinha visto o videoárbitro (VAR) anular-lhe um autogolo, por fora de jogo de um adversário, com influência no lance.

O Villarreal, que a meio da semana foi eliminado pelo Liverpool nas meias-finais da Liga dos Campeões, desaproveitou os deslizes dos rivais na luta pelos lugares de acesso à Liga Europa, enquanto o Sevilha desperdiçou a possibilidade de garantir, já este domingo, a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época.

Ainda assim, o apuramento da equipa orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, deverá ser uma formalidade, pois o Bétis, quinto classificado e primeira equipa fora da zona Champions, está a sete pontos de distância, com nove em disputa nas últimas três rondas da prova.

O Villarreal manteve-se no sétimo posto, a cinco pontos do Bétis (derrotado no sábado na receção ao Barcelona) e a três da Real Sociedad (batida na sexta-feira no estádio do Levante, também por 2-1), que ocupam a quinta e sexta posições, de acesso à próxima edição da Liga Europa.

No outro jogo do campeonato espanhol realizado este domingo, o Getafe, 15.º posicionado, empatou 0-0 em casa com o Rayo Vallecano, 12.º, num jogo em que o médio português Florentino foi suplente utilizado na equipa anfitriã.