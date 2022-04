Dois gigantes turcos estão de olho em Suárez, escrevem em Espanha

Luis Suárez está em final de contrato com o Atlético

Representantes do avançado do Atlético estiveram em contactos com Besiktas e Fenerbahce

O rol de pretendentes de Luis Suárez, avançado uruguaio que está em final de contrato com os espanhóis do Atlético Madrid, começa a perfilar-se. Segundo o jornal "AS", dois dos clubes potencialmente interessados são da Turquia.

O periódico desportivo espanhol escreve, esta quarta-feira, que o Besiktas e Fenerbahce entraram, entretanto, em contacto com representantes de Suárez para averiguar a disponibilidade deste em prosseguir a carreira em solo turco.

A contratação de Suárez, melhor marcador do Atlético (13 golos), pese o menor estatuto, não implicará pagamento de verba ao Atlético, dado que o contrato com este expira em junho e o uruguaio está livre para assinar por qualquer clube.

Suárez, contratado no último verão, após ser dispensado pelo Barcelona, teve papel preponderante na conquista da anterior La Liga por parte do Atlético, mas perdeu espaço nas escolhas de Simeone por causa de Matheus Cunha e Griezmann.