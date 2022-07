"Dois em um" do Chelsea para o Barcelona estará perto de concretizar-se

Jornal "As" afirma que mudança do capitão César Azpilicueta para o clube espanhol estará iminente.

Já em fevereiro vários rumores falavam em possível "dois em um" do Chelsea para o Barcelona e agora o mesmo parece estar quase a concretizar-se.

Depois de, na segunda-feira, o emblema "blaugrana" ter anunciado Andreas Christensen como reforço, esta quinta-feira o jornal "As" garante que a mudança de Azpilicueta para o clube espanhol está mais perto do que nunca.

De acordo com o diário desportivo espanhol, a transferência do capitão do Chelsea pode ficar fechada nas próximas. O "As" recorda que o defesa teria um acordo verbal com os anteriores proprietários dos "blues" para uma saída "amigável", mesmo que a cláusula de mais um ano de contrato fosse unilateralmente executada. A incerteza na mudança da liderança do clube inglês chegou a colocar em dúvida a operação, mas os novos proprietários terão acabado por concordar com a saída e Azpilicueta deixará o Chelsea nos próximos dias.

A intenção de Barcelona, ainda segundo o "As", é apresentar o jogador de 32 anos na próxima semana, a tempo de participar na digressão americana, a partir de 16 de julho.

Leia também Basquetebol Basquetebolista Brittney Griner declara-se culpada de tráfico de droga A basquetebolista, bicampeã mundial e olímpica pelos Estados Unidos, foi presa em fevereiro no aeroporto Sheremétevo, em Moscovo, depois de funcionários da alfândega terem encontraram óleo de canábis entre a sua bagagem.