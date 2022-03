Dois clubes na linha da frente para fechar Haaland, dizem na Alemanha

Haaland, avançado do Dortmund

Futuro de Erling Haaland parece cada vez mais distante do Borussia Dortmund.

Todos os dias surgem novos rumores quanto ao futuro de Erling Haaland. Apesar de o avançado ter contrato com o Borussia Dortmund até 2024, a verdade é que o cenário de saída já na próxima janela do mercado de transferências parece cada vez mais certo.

O jornal "Bild" assegura que os dirigentes do emblema alemão estão pessimistas quanto à continuidade do avançado, nem sequer por mais uma temporada, hipótese que chegou a ser colocada.

De acordo com o jornal alemão, os responsáveis do Borussia já estarão consciencializado que terão de vender o jogador, sendo que existem poucos clubes com capacidade económica para vencer a corrida pelos seus serviços. Segundo o "Bild", dois têm mais chances que os restantes: Real Madrid e Manchester City.

De recordar que o o internacional tem sido insistentemente colocado na rota do Barcelona, mas o presidente Joan Laporta negou "categoricamente" existirem negociações pelo jogador.