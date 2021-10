Dois candidatos à Bola de Ouro com acordo à vista: "Está quase feito"

Barella e Lautaro Martínez devem renovar com o Inter.

Beppe Marotta, CEO do Inter, afirmou esta sexta-feira que as renovações de contrato com o médio Barella e o avançado Lautaro Martínez estão no bom caminho. Os dois jogadores são dos mais cotados do plantel e prova disso é a presença de ambos no lote de nomeados à Bola de Ouro.

"Queremos que continue no nosso projeto durante muitos anos. Pode ser o futuro capitão", afirmou Marotta ao jornal "Gazzetta dello Sport" sobre o campeão europeu por Itália.

Já sobre o argentino, garantiu: "Também iremos anunciar a renovação em breve. Está quase feito."