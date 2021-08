Treinador do Ano: dois campeões europeus e o vencedor da Premier League na corrida

Roberto Mancini (Itália), Thomas Tuchel (Chelsea) e Pep Guardiola (City) foram nomeados pela UEFA ao galardão que será entregue no próximo dia 26., em Istambul

A UEFA anunciou esta quinta-feira os três candidatos ao prémio de Melhor Treinador do Ano, que será entregue no dia 26 de agosto, em Istambul, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Roberto Mancini (selecionador da Itália), Thomas Tuchel (treinador do Chelsea) e Pep Guardiola (treinador do Manchester City) são os concorrentes a um prémio que, em 2020, foi arrecadado por Hansi Flick, então treinador do Bayern e atual selecionador da Alemanha.

Mancini guiou a Itália ao título do Europeu'2020, enquanto Tuchel conquistou a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia pelo Chelsea. Já Guardiola venceu a Premier League e a Taça da Liga inglesa.

No feminino, os nomeados foram Lluis Cortés (Barcelona), Peter Gerhardsson (Selecionador da Suécia) e Emma Hayes (Chelsea).