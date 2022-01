Dois avançados complicam a possível transferência de Álvaro Morata para o Barcelona

Jornal "As" afirma que a Juventus só deixará Morata sair quando encontrar um substituto.

Depois de a mudança ser dada praticamente como certa, surgem complicações para a possível transferência de Álvaro Morata para o Barcelona. Pelo menos assim o diz o jornal "As".

De acordo com o diário desportivo espanhol, a Juventus pretende "desfazer-se" do avançado apenas quando encontrar um substituto e, ao que parece, as duas soluções em vista não parecem de fácil conclusão.

Mauro Icardi, do PSG, e Arkadiusz Milik, emprestado pelo Nápoles ao Marselha, serão os alvos da "Vecchia Signora".

O avançado argentino será o objetivo principal do clube italiano, mas as intenções para as condições de um possível empréstimo diferem: se o emblema francês deseja uma cedência com cláusula de compra obrigatória, do outro lado a Juventus prefere um empréstimo sem qualquer cláusula.

O mesmo acontece com o polaco. O Marselha, que deverá pagar ao Nápoles, até 8 de junho, oito milhões de euros mais quatro em variáveis, também exige uma cláusula de compra obrigatória com um valor superior ao que tem de pagar aos napolitanos e nem inclusão de Kaio Jorge nas negociações alterou o panorama.