Dois anos depois, Duncan Ferguson volta a ser treinador interino do Everton

Leighton Baines, antigo lateral esquerdo, faz parte da equipa técnica

Ainda não se conhece o substituto definitivo de Rafa Benítez, mas o Everton, entretanto, já encontrou uma solução temporária, com Duncan Ferguson a assumir o cargo de treinador interino pela segunda vez nos últimos dois anos.

O antigo avançado, de 50 anos, já tinha assumido a pasta na temporada de 2019/2020, sucedendo a Marco Silva e ocupando o cargo antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, e Wayne Rooney, antigo avançado do clube, têm sido os dois nomes mais abordados na imprensa para a sucessão de Rafa Benítez, que não resistiu aos mais resultados.