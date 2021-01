Documento clínico deixa médicos de Maradona em maus lençóis

Astro argentino faleceu a 25 de novembro, aos 60 anos.

Diego Armando Maradona faleceu há mais de um mês, a 25 de novembro de 2020, mas as circunstâncias do óbito continuam a fazer correr muita tinta.

A Justiça argentina abriu um inquérito à morte do astro do futebol e, agora, foi divulgado um documento sobre o historial clínico de "El Pibe" que coloca os médicos do antigo futebolista numa posição delicada.

O referido documento detalha os moldes do tratamento a que Maradona tinha sido submetido. "Há uma parte do documento, que é clara como o dia, sobre os riscos que Maradona estava a correr", assinalou um dos responsáveis pela investigação do falecimento do campeão do Mundo em 1986, citado pelo portal Infobae.

"Passo a explicar: a clínica diz aos médicos de Maradona que o tratamento é perigoso mesmo com doses controladas, monitorização, assistência respiratória e nutricional. E ele não tinha nada disto na sua casa, em Tigre", acrescenta a mesma fonte.

O documento divulgado é datado de 5 de novembro, 20 dias antes da morte de Diego.