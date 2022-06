Documentário de Pogba não foi poupado pela crítica no IMDb

"The Pogmentary" não foi recebido com agrado pela crítica dos usuários do IMDb

"The Pogmentary" recebeu a classificação mais baixa na crítica que diz respeito aos usuários do site

O documentário da Amazon Prime Video sobre Paul Pogba, intitulado "The Pogmentary", recebeu a classificação de uma estrela em dez pela crítica dos usuários do IMDb, base de dados online de filmes, séries, música e videojogos.

O documentário, que está dividido em cinco partes aborda a vida pessoal do médio francês, que terminou contrato com o Manchester United esta época e vai regressar à Juventus a custo zero.

Com mais de 300 avaliações submetidas no IMDb, a maioria não é particularmente meiga com o internacional francês de 29 anos, acusado de ter "ilusões de grandeza", entre outras críticas.