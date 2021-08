Do Molineux para o Club Brugge: Wolverhampton comunica saída

Médio Owen Otasowie ruma ao clube belga a troco de uma verba que ronda os quatro milhões de euros.

O Wolverhampton anunciou esta sexta-feira a venda de Owen Otasowie, médio de 20 anos, para o Clube Brugge, campeão da Bélgica.

O jovem internacional norte-americano, lançado na equipa principal dos Wolves por Nuno Espírito Santo, rende cerca de quatro milhões de euros aos cofres do emblema inglês.

O contrato de Otasowie, que se encontrava atualmente sob as ordens de Bruno Lage, expirava no final da presente época, pelo que o Wolverhampton optou por realizar um encaixe com a venda do jogador ainda neste defeso.