Do grande ecrã para a realidade: Newcastle anuncia... Santiago Muñoz

Avançado de 19 anos chega da formação do Santos Laguna por empréstimo

Uma história do futebol que mais parece inspirada num filme. O Newcastle anunciou Santiago Muñoz como reforço para a próxima época e meia, por empréstimo dos mexicanos do Santos Laguna.

Os Magpies decidiram, sendo assim, trazer a sétima arte para a realidade do futebol. No célebre filme «Goal», lançado em 2005, a história consistia num jovem que atravessava o Atlântico para cumprir o sonho: ser jogador profissional. E na altura, no grande ecrã, foi o Newcastle a dar a oportunidade a...Santiago Muñez.

Voltando à realidade, para já é certo que o Newcastle garante o jogador até dezembro de 2022, numa cedência que contempla opção de compra. Muñoz, de 19 anos, contabiliza três golos na Liga Mexicana.