Do "descomunal" Cristiano aos raspanetes de Zlatan: "Aquele lado de deus..."

Theo Hernández, lateral do Milan que passou pelo Real Madrid, fala sobre os dois craques do futebol mundial.

Antes de brilhar com a camisola do Milan, como tem feito ao longo das últimas duas temporadas, Theo Hernández passou pelo Real Madrid, onde chegou a partilhar balneário com Cristiano Ronaldo. Sobre o astro português, o lateral-esquerdo não tem grandes dúvidas: é um futebolista "descomunal".

"Cristiano é um jogador descomunal, ganhou tudo e não baixa o nível de ambição. A ausência de um jogador assim nota-se sempre. Mas, como é natural, os grandes clubes têm capacidade para dar a volta a situações negativas", assinalou o francês, em entrevista ao diário As, aludindo à quebra do Real após a saída do CR7 para a Juventus.

Quanto a outra estrela do desporto rei, Zlatan Ibrahimovic, Theo fala sobre "raspanetes" e... o lado "de deus":

"A minha relação com Ibra é muito boa. De vez em quando lá levo um raspanete, mas é normal. Quer sempre que eu dê o melhor de mim. Às vezes aperta-nos, Zlatan é Zlatan. Mas também há gargalhadas, brincadeiras... Aquele lado de deus impõe respeito, é o que faz dele o que é" afirmou o jogador de 23 anos dos "rossoneri", que olha para a saída de Madrid como "a decisão correta".

"As decisões são do clube e do treinador, mas a saída foi a melhor solução para todos. Se um futebolista não joga, não pode mostrar nada", rematou Theo Hernández.