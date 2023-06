Do Chelsea para o Al Nassr: Ronaldo prestes a ter novo companheiro de equipa

Hakim Ziyech com a camisola da seleção de Marrocos

Clube saudita terá chegado a acordo com Ziyech e o clube londrino.

Hakim Ziyech está muito perto de ser mais um nome sonante garantindo pela Arábia Saudita. O extremo internacional marroquino, segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado em questões de mercado, chegou a acordo com o Al Nassr, emblema saudita onde alinha o português Cristiano Ronaldo.

O jogador de 30 anos representou o Chelsea nas três últimas temporadas, após uma longa passagem pelo futebol neerlandês, ao serviço de Ajax, Twente e Heerenveen.

Em 2022/23, Ziyech fez 24 jogos com a camisola do emblema londrino, com o qual o Al Nassr também já terá chegado a acordo. O contrato deverá ter a duração de três temporadas.