Do Championship e a custo zero para o Bayern: o sucessor de Alaba

De acordo com a Sky Sports, o acordo foi alcançado na segunda-feira à tarde, após três meses de negociações.

O Bayern já terá encontrado o sucessor de David Alaba. De acordo com a Sky Sports, é Omar Richards, lateral-esquerdo do Reading, do segundo escalão do futebol inglês, o escolhido para o lugar que será deixado pelo austríaco.

Segundo as mesmas informações, o internacional sub-21 por Inglaterra - que fica livre em junho, assinando por isso a custo zero - chegará ao emblema bávaro no verão, para uma ligação válida por quatro anos, tendo já chegado a um acordo pré-contrato.

Ainda de acordo com a Sky Sports, o jogador de 23 anos já terá passado mesmo um exame médico, embora em Inglaterra, devido às restrições de viagens impostas devido à pandemia de covid-19.

