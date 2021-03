Do céu ao inferno: corte no tornozelo obriga Haaland a deixar o Bayern-Dortmund

Haaland, avançado do Dortmund

Avançado norueguês não conseguiu continuar em campo após entrada de Boateng.

A "sorte" de Erling Haaland mudou rapidamente no clássico deste sábado entre Bayern e Dortmund, em Munique. Depois de abrir o jogo a todo o gás, com um "bis" nos primeiros dez minutos, o norueguês foi obrigado a deixar o relvado já no segundo tempo.

O goleador do Borussia foi alvo de uma entrada de Jérôme Boateng e não conseguiu continuar em campo, com dificuldades no tornozelo, onde sofreu um corte.

Na altura em que saiu - aos 60 minutos -, o jogo encontrava-se empatado (2-2).