Do Barcelona ao Real Madrid em poucas horas: "Haaland não está à venda", reage o Dortmund

Futuro de Erling Haaland continua na agenda do dia.

Depois de esta manhã o jornal "Sport" ter dado conta da chegada do pai de Erling Haaland e do agente Mino Raiola ao aeroporto de Barcelona, onde terão sido recebidos por um homem da confiança de Joan Laporta, presidente do emblema blaugrana, a Cadena Cope informou - e o jornal As confirmou - que ambos terão também viajado para Madrid, durante a tarde, para reunir com o Real.

Os dois clubes estarão interessados em obter os serviços do jovem avançado do Borussia Dortmund e pretendem ficar a par das condições. Quem não parece muito contente com as "movimentações" é o próprio clube alemão, que em diversas ocasiões já garantiu não estar disposto a negociar o jogador.

"Ontem falei com Mino Raiola [representante de Haaland]", começou por dizer Michael Zorc, diretor desportivo do Dortmund, à Sky Sports Alemanha. "Fomos muito claros quanto às nossas intenções. [Haaland] Não está à venda", concluiu.

A verdade é que o norueguês tem contrato com o emblema alemão até 2024. Veremos como terminará esta "novela".