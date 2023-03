Dmitrovic retira-se da seleção da Sérvia: "Ele quer dedicar-se ao Sevilha"

O selecionador Dragan Stojkovic anunciou a retirada internacional do guarda-redes do Sevilha, no meio de relatos que apontam para uma má relação entre os dois.

Dragan Stojkovic, selecionador sérvio, anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que Marko Dmitrovic, guarda-redes do Sevilha, retirou-se da seleção aos 31 anos e após 19 internacionalizações.

De acordo com o treinador, a decisão do guarda-redes foi motivada por querer lutar pela titularidade no conjunto espanhol, dizendo ainda que a próxima geração de guarda-redes sérvia também acabou por influenciar a despedida.

"Ele informou-nos há alguns dias que não iria continuar a jogar pela seleção nacional. Ele quer dedicar-se às funções no clube. Após dois anos de cooperação, queremos desejar-lhe o melhor. É a sua decisão. Eu suponho que ele quer lutar para ser o guarda-redes principal do Sevilha. De acordo com ele, existem jovens guarda-redes suficientes e que merecem uma oportunidade. Essa é a absoluta verdade", assegurou Stojkovic.

A justificação do selecionador chega numa altura em que relatos na imprensa espanhola apontam para uma má relação entre Dmitrovic e Stojkovic, sendo essa a suposta real razão que levou o guardião a despedir-se da seleção.

Na presente temporada, Dmitrovic soma 14 partidas disputadas pelo Sevilha, atual 14.º classificado da LaLiga.