Djibril Cissé denuncia racismo em jogo do filho e a Juventus impõe castigo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Partida de Sub-16 entre Liverpool e Juventus teve caso de racismo

Um caso de racismo no Liverpool-Juventus de Sub-16 foi denunciado por Djibril Cissé, antigo jogador dos reds.

Em campo estava o seu filho Prince Kobe e Cissé foi cáustico na publicação a denunciar o caso: "Isto é demais. Durante o jogos Liverpool-Juventus de Sub-16 (o meu filho estava a jogar) um miúdo da Juventus chamou a um do Liverpool 'negro'. O staff do Liverpool deveria ter parado o jogo. Juventus, o que é que vão fazer agora? É uma vergonha um miúdo de 15 anos. Juventus, é melhor agirem com força. Vergonha!" escreveu Djibril Cissé numa história de Instagram.

A Juventus já reagiu e impôs um castigo disciplinar ao jogador em causa.