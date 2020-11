Jackson recorda conversa com Simeone: "No FC Porto jogava sempre..."

Numa extensa entrevista ao diário As, Jackson Martínez recordou a passagem algo conturbada pelo Atlético de Madrid.

Foi em 2015, após três épocas de alto nível no FC Porto, que Jackson Martínez abraçou o desafio de representar o Atlético de Madrid, sob as ordens de Diego Simeone. Contudo, a adaptação ao clube espanhol não correu pelo melhor, o ponta de lança marcou apenas três jogos em 22 aparições e, logo em 2016, mudou-se para a China.

"Eu cheguei [a Madrid] com uma ilusão tremenda e notei que Simeone também a tinha. Ele manifestava que acreditava em tudo o que eu podia dar ao Atlético e tentou que eu fosse o jogador que ele precisava, mas não consegui encaixar no sistema por variadas circunstâncias. Não dou desculpas, mas gostava que as coisas tivessem corrido de outra forma. Ainda assim, agradeço aos adeptos do Atlético, que sempre foram carinhosos comigo. Foi uma pena que me tenha lesionado quando estava a sentir-me mais adaptado", começou por referir o "Cha Cha Cha" numa extensa entrevista ao diário espanhol As. Sobre o que faltou para vingar com a camisola "colchonera", Jackson falou em... tempo.

"O que faltou? Ficar e jogar mais... Quando um clube contrata um jogador é porque sabe o que pode receber e há que ter paciência, mas eu não tive essa oportunidade e foi o que disse ao 'Cholo' Simeone. Eu dizia-lhe: 'Dá-me jogos que eu vou responder'. No FC Porto jogava sempre... Respeitei a sua forma de pensar [de Simeone], nunca houve qualquer problema entre nós", acrescentou o internacional colombiano que, em Portugal, também representou o Portimonense. Quanto à relação com o técnico argentino, garante que nunca houve qualquer problema:

"Não tinha má relação com Simeone. Ele tem a sua personalidade, eu tenho a minha e podem existir choques, mas é falso, como cheguei a ouvir e ler, que tenhamos entrado em confronto. Se tivesse acontecido isso, eu teria dito, não aconteceu nada", rematou Jackson Martínez, que garante que continua a acompanhar o Atlético, até porque tem lá um "grande amigo": Héctor Herrera, outro ex-FC Porto.