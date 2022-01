Benzema defendeu Messi e a resposta chegou: "É porque não viu os jogos do PSG"

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, respondeu às palavras de Benzema

Benzema veio a público criticar quem não estava a ser simpático para com Messi nas últimas semanas. Para o francês, o argentino estava a ser injustiçado, mas Rothen, antigo jogador do PSG, tem uma opinião diferente.

"Quando fala assim é porque não viu os jogos do PSG, não é possível. Porque se os tivesse visto, seria ao menos um pouco crítico", explica Rothen. "Este Messi que chegou ao PSG não é o que conhecemos. E por dizemos que o Messi não está no seu melhor momento não quer dizer que somos alguém que não sabe de futebol", afirmou Rothen, no seu programa na rádio RMC.

Rothen foi ainda mais longe nas palavras, deixando críticas ao tom do avançado do Real Madrid.

"Ser acusado pelo Benzema de não saber nada de futebol, quando tenho 16 ou 17 anos de carreira ao máximo nível, jogando futebol desde os 5... Tornei-me conselheiro porque amo o futebol, é a minha paixão. Perdoa-me Karim, mas foste um pouco longe de mais", explicou.