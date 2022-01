"Dizer que o Dortmund faria um ultimato a Haaland é uma estupidez"

CEO do emblema alemão desmente que o clube tenha feito um ultimato ao avançado norueguês.

Na Alemanha fez-se, em dezembro, eco a um alegado ultimato do Borussia Dortmund a Erling Haaland, no sentido de o emblema alemão ver esclarecido o futuro do avançado norueguês. De acordo com o "Bild", o clube teria dado até fevereiro para que o craque o fizesse.

Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia, vem agora desmentir que isso tenha sucedido.

"A verdade é nos surpreendeu, porque ainda não falámos com Haaland. Dizer que o Borussia Dortmund lhe faria um ultimato é uma estupidez. Não há data limite", afirmou ao canal alemão "ARD".