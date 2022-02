Dizem que o PSG sonha com a dupla Zidane-Wenger

Emblema parisiense estará a preparar uma revolução para a próxima temporada.

O PSG estará a preparar uma revolução para a próxima temporada e, de acordo com o portal "Footmercato", poderá não afetar apenas o plantel. De acordo com as mesmas informações, a referida revolução poderia colocar um ponto final na passagem de Leonardo como diretor desportivo do emblema parisiense.

Além de substituir Mauricio Pochettino por Zinedine Zidane no comando técnico, a direção do PSG estará a pensar mudar de diretor desportivo, dando a "chave" das contratações a Arsène Wenger.

Os parisienses - sempre de acordo com o Footmercato - estarão também a considerar outras opções, como Fabio Paratici, atual diretor desportivo do Tottenham.