Dizem que o Barça procura central "low cost": os nomes em cima da mesa

Emblema blaugrana à procura de uma quarta opção para o eixo da defesa.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, pretende obter os serviços de um central no mercado de inverno, de modo a poder fazer rotações no centro da defesa, avança o "Sport". A prioridade será um central "low cost", que chegaria na condição de cedido, a custo zero, e com experiência para oferecer bom rendimento no imediato.

O Barcelona já conta com Piqué, Lenglet e Ronald Araujo e, em condições normais, os três repartiriam os minutos, mas, de acordo com o diário desportivo espanhol, o clube entende ser necessária uma quarta opção para entrar nas rotações e ser uma solução em caso de emergência.

Segundo as mesmas informações, caso não Eric Garcia não chegue em janeiro- o emblema blaugrana acordou a transferência do jogador, mas apenas no final da temporada -, a principal alternativa em cima da mesa é Antonio Rudiger, do Chelsea. O emblema inglês estará na disposição de negociar o empréstimo e o jogador vê com bons olhos a mudança.

Além de Rudiger, Joel Matip (Liverpool), Mustafi (Arsenal), Fazio (Roma) e Pezzella (Fiorentina) são as alternativas apresentadas pelo "Sport".