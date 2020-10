Dizem que esta pode ser a bomba do mercado de inverno

Internacional argentino poderá protagonizar uma "bomba" de mercado, segundo a Imprensa italiana.

Mauro Icardi, de 27 anos, trocou o Inter pelo PSG em 2019 por empréstimo, juntando-se depois definitivamente ao emblema parisiense. No entanto, segundo a Imprensa italiana, pode ser o avançado a grande bomba do mercado de transferências de inverno.

De acordo com as mesmas informações, o Milan estará a pensar no avançado argentino para fazer "companhia" a Zlatan Ibrahimovic na frente de ataque. Seria ele também a aposta de futuro do clube, quando o sueco resolver deixar o clube e, provavelmente, arrumar as chuteiras.

A verdade é que o Milan, com uma equipa muito jovem "liderada" por Zlatan, está a fazer um grande arranque de temporada e pode assim pensar em voos mais altos. Icardi - que neste momento se vê a contas com uma lesão no joelho - poderia ajudar o emblema rossonero a sonhar.