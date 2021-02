Dizem que espanhol renasceu e encontrou o "ecossistema perfeito" com Paulo Fonseca

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado espanhol leva cinco golos e quatro assistências em 22 jogos disputados pelos giallorossi.

Com a Roma de Paulo Fonseca a atravessar uma boa fase, ocupando a terceira posição da Serie A e estando com um pé nos "oitavos" da Liga Europa, depois de triunfar em Braga, por 2-0, na primeira mão dos 16 avos de final, em Espanha fazem questão de destacar o papel da formação comandada pelo português no "renascimento" de Pedro Rodríguez.

O jogador de 33 anos trocou o Chelsea pelos giallorossi no último mercado de verão, e o jornal "As" afirma mesmo que o avançado espanhol encontrou o "ecossistema perfeito" para renascer, tendo caído "de pé" na equipa do técnico luso.

Esta época, "Pedrito" leva cinco golos marcados e quatro assistências em 22 jogos e 1474 minutos disputados pelo emblema italiano.