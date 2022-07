Diz "obrigado" a Mourinho e é apresentado como reforço do Inter

Henrikh Mkhitaryan muda-se para Milão.

Um dia depois de ter anunciado André Onana para a baliza, ex-guarda-redes do Ajax, o Inter apresentou, na manhã deste sábado, Henrikh Mkhitaryan. O médio internacional pela Arménia terminou contratou com a Roma, onde foi orientado por Mourinho em 2021/22.

O jogador de 33 anos parte assim para a quarta época seguida na Serie A, após passagens por Inglaterra (Arsenal e Manchester United), Alemanha (Borussia Dortmund) e Ucrânia (Shakhtar Donetsk).

Nas redes sociais, deixou uma mensagem de agradecimento à Roma, sem esquecer Mourinho. "Um enorme obrigado à equipa técnica e em particular ao Sr. Mourinho pela confiança e atenção para comigo e pelas extraordinárias motivações que me deu", pode ler-se no Twitter. "Dei tudo pela Roma dentro e fora do campo. Foi uma grande honra jogar aqui e nunca esquecerei os momentos incríveis que tivemos juntos. Este clube e a Cidade Eterna ficarão para sempre no meu coração", escreveu.

Mkhitaryan ajudou a Roma a vencer a primeira edição da Conference League na época passada.