Divulgada a lista dos estádios mais sujos da Premier League

City Ground, estádio do recém-promovido Nottingham Forrest, lidera esta curiosa seleção.

Utilizando o website do governo inglês sobre as classificações oficiais dos alimentos, o "Casino En Ligne" reuniu os dados necessários para considerar qual é o estádio mais sujo da Premier League.

Vinte e três anos depois, o Nottingham Forrest regressou ao principal escalão do futebol inglês. Os "Tricky Reds" finalizaram a última remodelação no City Ground em 1996 e, talvez por isso, ocupam o topo desta lista. São considerados o clube com pior classificação entre as vinte equipas da competição.

No sul de Londres, surge o segundo estádio desde seleção, o Selhurst Park. A casa do Crystal Palace é, na realidade, a que mais obtém comentários negativos, vinte críticas em mil e duzentas recebidas. Ao contrário do City Ground, o estádio dos Eagles apresenta uma excelente classificação alimentar.

O terceiro posto fica reservado para a equipa do Brentford. Era de esperar que o mais recente estádio da liga, o Gtech Community Stadium, fosse um dos mais limpos, mas, na realidade, não acontece. Os Bees receberam treze críticas em mais de mil.

O Craven Cottage, também em Londres, tem vindo a ser remodelado desde 2019, mas, mesmo assim, não foge ao quarto lugar desta lista. A casa do Fulham tem mais de 120 anos e é castigada pela aparência "cansada".

Em quinto, surge o St Mary's Stadium, casa do Southampton. O terreno no sul de Inglaterra recebe inúmeras críticas sobre as instalações desatualizadas e as longas filas de espera. No entanto, já foi anunciado pelo clube, um plano de investimento. Dois milhões e meio de libras serão disponibilizados para uma remodelação no estádio, bem como na tecnologia que o envolve.

O estádio do West Ham, o London Stadium, é um dos mais surpreendentes na seleção. Criado para os jogos olímpicos de 2012, foi oficialmente recebido pelos Hammers em 2016, tornando-se num dos mais recentes em toda a competição. Ficou colocado no sexto posto desta lista.

Criticado pelos lugares desconfortáveis e pelas casas de banho pouco higiénicas, o Molineux Stadium, casa do Wolverhampton, ocupa o sétimo lugar. Os Wolves têm definido um plano de reabilitação de nove fases, o que deverá aumentar o estádio e passará a ter uma capacidade perto dos cinquenta mil adeptos. A última renovação aconteceu no ano de 1990.

Inaugurado em 1892, o Goodison Park, estádio do Everton, é um dos cinco mais antigos da liga e, por isso, sofre duras críticas sobre a aparência das suas instalações. No próximo ano, o clube mudar-se-á para uma nova casa, em Bramley-Moore Dock, avaliada em quinhentos milhões de libras e com capacidade para cinquenta e dois mil adeptos. O terreno dos Toffees ocupa o oitavo posto da lista.

O Vitality Stadium, estádio do Bournemouth, é o mais pequeno da Premier League. O terreno dos Cherries é o que acumula menos comentários negativos em toda a lista, no entanto, os sanitários bloqueados, os lugares apertados e a ausência de bebidas para os adeptos são razões suficientes para serem colocados em nono lugar desta seleção.

No décimo posto, fica colocada a casa do Leeds United, o Elland Road. Conhecido pela sua atmosfera fervorosa, o estádio dos Peacocks surge a meio desta lista.

Na questão da higiene alimentar, todos os estádios da Premier League receberam uma classificação na ordem das cinco estrelas, à exceção do City Ground (Nottingham Forrest), Villa Park (Aston Villa) e do Emirates Stadium (Arsenal).

Os estádios cotados como os mais limpos na competição, são, sem surpresa, cinco dos famosos "Big 6". Etihad Stadium (Manchester City), Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham), Emirates Stadium (Arsenal), Anfield (Liverpool) e Old Trafford (Manchester United).



