"Disseram que tinha passado a noite com a Rihanna, mas eu nem a conheço"

Retratado várias vezes pela imprensa francesa como um cliente habitual de discotecas, o médio do PSG Verratti abordou essa imagem numa entrevista à revista France Football, afirmando ter sido muitas vezes "envergonhado".

Marco Verratti, médio do PSG, concedeu este sábado uma entrevista à revista France Football, onde abordou a imagem negativa que a imprensa francesa por vezes lhe atribui. Em causa estão rumores que o chegaram a descrever como um cliente habitual de discotecas em Paris.

"No final de contas, não estava certo. Essa reputação incomodava-me, porque na maior parte das vezes não era verdade. Quando se é jornalista, tem de se fazer as coisas de forma honesta. Se for verdade, eu assumo a responsabilidade, como já fiz muitas vezes. Mas fizeram parecer que eu saía todas as noites, o que não estava certo", lamentou o médio italiano, de 30 anos.

"As pessoas que me conhecem sabem o que faço e quem sou. Há momentos em que sabia que podia sair e outros em que sabia que tinha de descansar. E eu tinha 20 anos, era diferente. Hoje gosto de sair para jantares com os meus colegas de equipa e os meus amigos, mas isto são coisas que todos fazem. Quando era eu, era um problema", acrescentou.

Verratti atravessa a 11.ª temporada ao serviço do campeão francês e, desde a sua chegada, em 2012, já foi alvo de vários rumores na imprensa francesa. Mas no meio de tantos, dois ficaram marcados na sua memória.

"Sempre que perdíamos um jogo, as pessoas diziam: 'Marco, foste sair à noite'. Uma vez disseram que tinha saído à noite e a discoteca estava fechada. Noutra vez, disseram que eu tinha passado a noite com a cantora Rihanna, mas eu nem sequer a conheço. Tens de ser honesto", concluiu Verratti.