"Disseram-me que se não ganhasse ao FC Porto me iam despedir"

Em 2012/13, o treinador do PSG era Carlo Ancelotti. Embora já classificados para a próxima fase de Liga dos Campeões, o técnico foi ameaçado com o despedimento caso não vencesse o FC Porto.

Entre 2011 e 2013, Carlo Ancelotti foi treinador do PSG, num período em que conquistou um campeonato francês. Mas a relação entre os dirigentes do clube e o treinador teve momentos de alguma tensão, como o próprio revelou. Principalmente na segunda temporada.

"Eu gostava do projeto, mas no segundo ano não estavam muito contentes comigo. Uma vez, num jogo da Liga dos Campeões contra o FC Porto, sendo que já estávamos classificados, disseram-me que se não ganhasse, me iam despedir. Disse-lhes que não entendia porque é que me estavam a dizer aquilo. Isso rompeu um bocado a confiança e, em fevereiro, decidi que queria sair, embora eles até quisessem renovar o contrato", contou o italiano no programa "Universo Valdano", do canal televisivo Movistar+.

Na temporada 2012/13, na fase de grupos da Champions, o PSG venceu o FC Porto por 2-1, em Paris (4 de dezembro de 2012), e perdeu por 1-0, no Dragão (3 de outubro de 2012).