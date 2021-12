Futuro de Adeyemi, goleador do Salzburgo, deve passar pelo futebol alemão.

Karim Adeyemi tem brilhado com a camisola do Salzburgo, da Áustria, e suscitado a atenção de alguns dos principais clubes europeus. O Barcelona, por exemplo, foi apontado com insistência como sendo um dos interessados, mas o futuro do avançado alemão não será em Camp Nou.

"Há uns dias dissemos definitivamente 'não' à proposta do Barcelona. Já não é uma opção para Karim. O melhor para ele é um clube alemão", afirmou Thomas Salomon, agente do jogador, embora não descarte uma ida para o clube espanhol noutra oportunidade. "Em dois ou três veremos o que pode acontecer", atirou.

Segundo tem escrito a imprensa alemão, o futuro de Adeyemi deverá passar pelo Dortmund, num acordo que seria fechado por 35/40 milhões de euros. Já internacional alemão, apesar dos 19 anos, leva 18 golos marcados esta época, em 28 jogos.