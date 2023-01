Disse "não" ao Bournemouth e arrisca ficar na Roma sem jogar

Zaniolo não quer jogar no Bournemouth

Zaniolo não pretende mudar-se para o emblema inglês, apesar do acordo entre clubes.

A Roma chegou a acordo com o Bournemouth, da Premier League, para a transferência de Zaniolo, mediante o pagamento de 35 milhões de euros, mas mais difícil é obter o sim do internacional italiano que deseja jogar no AC Milan, clube sem capacidade para igualar a oferta.

O "Corriere Dello Sport" escreve que, caso Zaniolo se mantenha firme na recusa, arrisca ficar na Roma sem jogar até ao fim da temporada.

O jogador de 23 anos termina contrato com o clube italiano em 2024.