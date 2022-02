Christian Eriksen revela: "Disse à minha mulher que me retiraria"

Christian Eriksen muito perto do regresso à competição, finalizada que está a transferência para o Brentford

De regresso à Premier League, através do Brentford, Christian Eriksen admitiu que o primeiro pensamento após o colapso e o susto no Europeu, diante da Finlândia, foi o de terminar a carreira. O médio revelou, ainda assim, que sempre teve uma janela aberta para os relvados.

"Disse à minha mulher que me retiraria, mas que não ficasse surpreendida se mudasse de opinião. Felizmente, acabou por ser mesmo assim", afirmou, em entrevista aos canais oficiais do clube londrino.

Eriksen confessou ainda que os primeiros tempos após a paragem cardíaca foram bastante complicados, especialmente a assistir a jogos de futebol.

"No início, tudo era difícil. Nos primeiros três meses, não fiz nada, mas depois nos últimos três ou quatro meses estive no programa de reabilitação. Era difícil ver jogos no início porque estava sempre a pensar que queria estar lá, por isso deixei de ver. A minha cabeça estava concentrada na minha família e nos meus entes queridos", explicou.